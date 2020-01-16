Спортивный премьер: как имя Мишустина попало на Кубок Гагарина

15 января в связи с грядущими изменениями в Конституции, которые анонсировал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

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Новым премьер-министром страны может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин — именно его кандидатуру выдвинул президент страны. Сам чиновник уже дал свое согласие, и 16 января вопрос о его назначении рассмотрит Госдума.

Для российского спорта и особенно хоккея эта новость является приятным сюрпризом. Дело в том, что Мишустин с детства увлекается хоккеем и болеет за московский ЦСКА, а в последние восемь лет даже входит в наблюдательный совет армейского клуба, возглавляемый Игорем Сечиным.

Мишустин часто присутствует на матчах команды и посещает торжественные мероприятия с ее участием.

За время его пребывания в наблюдательном совете красно-синий клуб собрал мощный состав, который каждый год навязывает конкуренцию петербургскому СКА и другим топам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), четырежды заканчивал регулярный чемпионат на первом месте и один раз — в сезоне-2018/19 — выиграл плей-офф, взяв заветный Кубок Гагарина.

Что касается Мишустина, то он не любит распространяться о своей роли в успехах ЦСКА, — за него об этом может сказать, например, размещение его фамилии на Кубке Гагарина, который вручили армейцам в прошлом сезоне, когда в финальной серии плей-офф они уничтожили омский «Авангард» со счетом 4-0.

Таким образом, Мишустина поставили в один ряд с тренерами и игроками команды, чьи имена также были выгравированы на трофее — только ниже.

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Кандидату в премьеры, без сомнения, запомнилось и вручение золотых медалей ЦСКА в чемпионате России сезона-2014/15 (по тогдашнему регламенту КХЛ получали и такие награды).

«Это огромный труд — начиная от президента нашего до великого Виктора Васильевича Тихонова, который об этой ситуации доложил, а уж Игорь Сечин начал с нуля это все поднимать и довел до сегодняшнего чемпионства.

Все те, кто работает в попечительском совете, кто приложил к этому руку, — мы все старались. Без сомнения, эта победа игроков, тренеров и всего штаба. Я хочу сказать вам, ребята, что нам всем было непросто», — отметил Мишустин на торжественной церемонии.

Также глава ФНС рассказал о связи своей семьи с хоккеем. Оказалось, что он является болельщиком ЦСКА как минимум в третьем поколении и с юности посещал как домашние, так и гостевые матчи команды.

«Оба моих деда были молодыми лейтенантами и болели за ЦСКА. Мой папа тоже поддерживал ЦСКА до ухода из жизни — ребята многие его знают, Сережа Федоров, например. И моя жизнь прошла с ЦСКА. При первой же возможности поехал на выезд поболеть за любимый клуб.

Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все мечты, достижения и радость молодости. Для меня чемпионство ЦСКА — это большой личный праздник», — подытожил Мишустин.

Помимо наблюдательного совета армейцев, чиновник также входит в правление Федерации хоккея России (ФХР). Кроме того, он и сам любит выходить на лед.

Так, в 2013 году Мишустин принял участие в товарищеском матче в честь 65-летия со дня рождения Валерия Харламова.

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А в 2015 году сыграл в Казани в хоккейной встрече, приуроченной к 25-летию налоговых органов. Мероприятие прошло в местном Дворце спорта при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, экс-капитана «Ак Барса» Алексея Морозова и работников налоговой службы региона.

Тогда, кстати, была зафиксирована сумасшедшая ничья — 14:14, а Мишустин забросил четыре шайбы — наравне с Морозовым.

После сообщения о том, что Мишустин может возглавить правительство, легендарный нападающий Павел Буре заявил агентству РИА «Новости»: «Михаил Владимирович занимается хоккеем уже как минимум с 1998 года. Он настоящий государственник, любит спорт, любит хоккей. Я считаю, что это будущее России».