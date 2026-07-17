«Главное — я жив и на свободе». После суда Надеждин пообещал «двигаться дальше»

Суд в подмосковном Долгопрудном оштрафовал политика Бориса Надеждина по статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Поводом для разбирательства стал пост в его Telegram-канале со ссылкой на YouTube-трансляцию с изображением Алексея Навального. Сам политик связывает преследование со своим намерением участвовать в выборах в Госдуму. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Долгопрудненский городской суд признал Бориса Надеждина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей. Поводом для протокола стал пост в Telegram-канале политика от 8 ноября 2023 года, содержавший ссылку на стрим с изображением Алексея Навального. По словам адвоката Наталии Тихоновой, именно это полиция сочла демонстрацией экстремистской символики.

Во время заседания политик пожаловался на повышенное давление , после чего защита попросила вызвать медиков. По данным RTVI, Надеждину не разрешили выйти к врачам, бригаде пришлось ожидать в коридоре. Приговор был оглашен в присутствии врачей, уточняет издание.

После оглашения решения суда Надеждин заявил журналистам, что такой исход был ожидаемым, сообщает RTVI.

«Было бы очень странно, если бы судья меня оправдал. Хотя у него был выбор», — заявил политик.

Экс-депутат отметил, что намерен двигаться дальше, пишет издание.

«Настроение у меня хорошее, потому что главный результат — что я остался жив и на свободе», — подчеркнул он.

Как проходил суд

По данным полиции, 8 ноября 2023 года Надеждин разместил в своем Telegram-канале ссылку на видео с изображением Алексея Навального, что стало основанием для дела о демонстрации экстремистской символики.

Во время заседания защита представила документы, характеризующие личность политика, в том числе благодарность от имени президента Владимира Путина, ведомственную награду Минюста и решение арбитражного суда о признании Надеждина банкротом.

Защита также настаивала на том, что Надеждин не мог нарушить закон, так как не является владельцем Youtube-канала и не может контролировать его содержание, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, по данным издания, адвокаты обратили внимание, что ссылки в протоколе и материалах дела не совпадают, а назначенная дознавателем политологическая экспертиза проведена с нарушениями.

Что предшествовало делу

10 июля Минюст внес Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. За месяц до этого политик объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу в 2024 году, лица, признанные иностранными агентами, не могут участвовать в выборах.

Несмотря на включение в реестр иностранных агентов, Надеждин заявил, что намерен продолжить политическую деятельность.

«Чего тут комментировать? Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — сказал он.

13 июля Бориса Надеждина задержали в Долгопрудном и доставили в полицию, где составили административный протокол. По словам политика, сначала его планировали доставить в суд, однако спустя несколько часов отпустили под обязательство о явке и временно ограничили ему право на выезд из России.

16 июля Надеждин сообщил, что получил через «Госуслуги» уведомление о временном запрете на выезд из России. По его словам, ограничение связано с исполнительным производством, возбужденным в 2024 году и впоследствии приостановленным из-за его банкротства. Политик заявил, что намерен обжаловать это решение.

Как сообщает РИА Новости, в отношении Надеждина ведется исполнительное производство о взыскании более 1,45 млн рублей . По данным агентства, речь идет о задолженности по исполнительскому сбору.

В беседе с RTVI Надеждин заявил, что его задержание связано с его планами выдвинуться кандидатом на выборы в Госдуму. Политик подчеркнул, что не публиковал в соцсетях экстремистских материалов.

«Видно, решили меня окончательно добить как участника выборов, потому что мало того, что я иноагент (а вдруг я отобьюсь, да?), так еще мне экстремистскую статью, причем за изображение Навального — внимание — не у меня в канале, а на YouTube-канале Эльвиры Вихаревой» (признана в РФ иностранным агентом), — рассказал изданию Надеждин.