«Главное — я жив и на свободе». После суда Надеждин пообещал «двигаться дальше»

Долгопрудненский городской суд признал Бориса Надеждина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей. Поводом для протокола стал пост в Telegram-канале политика от 8 ноября 2023 года, содержавший ссылку на стрим с изображением Алексея Навального. По словам адвоката Наталии Тихоновой, именно это полиция сочла демонстрацией экстремистской символики.
Во время заседания политик пожаловался на повышенное давление, после чего защита попросила вызвать медиков. По данным RTVI, Надеждину не разрешили выйти к врачам, бригаде пришлось ожидать в коридоре. Приговор был оглашен в присутствии врачей, уточняет издание.
После оглашения решения суда Надеждин заявил журналистам, что такой исход был ожидаемым, сообщает RTVI.
«Было бы очень странно, если бы судья меня оправдал. Хотя у него был выбор», — заявил политик.
Экс-депутат отметил, что намерен двигаться дальше, пишет издание.
«Настроение у меня хорошее, потому что главный результат — что я остался жив и на свободе», — подчеркнул он.
Как проходил суд
По данным полиции, 8 ноября 2023 года Надеждин разместил в своем Telegram-канале ссылку на видео с изображением Алексея Навального, что стало основанием для дела о демонстрации экстремистской символики.
Во время заседания защита представила документы, характеризующие личность политика, в том числе благодарность от имени президента Владимира Путина, ведомственную награду Минюста и решение арбитражного суда о признании Надеждина банкротом.
Защита также настаивала на том, что Надеждин не мог нарушить закон, так как не является владельцем Youtube-канала и не может контролировать его содержание, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, по данным издания, адвокаты обратили внимание, что ссылки в протоколе и материалах дела не совпадают, а назначенная дознавателем политологическая экспертиза проведена с нарушениями.
Что предшествовало делу
10 июля Минюст внес Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. За месяц до этого политик объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу в 2024 году, лица, признанные иностранными агентами, не могут участвовать в выборах.
Несмотря на включение в реестр иностранных агентов, Надеждин заявил, что намерен продолжить политическую деятельность.
«Чего тут комментировать? Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — сказал он.
13 июля Бориса Надеждина задержали в Долгопрудном и доставили в полицию, где составили административный протокол. По словам политика, сначала его планировали доставить в суд, однако спустя несколько часов отпустили под обязательство о явке и временно ограничили ему право на выезд из России.
16 июля Надеждин сообщил, что получил через «Госуслуги» уведомление о временном запрете на выезд из России. По его словам, ограничение связано с исполнительным производством, возбужденным в 2024 году и впоследствии приостановленным из-за его банкротства. Политик заявил, что намерен обжаловать это решение.
Как сообщает РИА Новости, в отношении Надеждина ведется исполнительное производство о взыскании более 1,45 млн рублей. По данным агентства, речь идет о задолженности по исполнительскому сбору.
В беседе с RTVI Надеждин заявил, что его задержание связано с его планами выдвинуться кандидатом на выборы в Госдуму. Политик подчеркнул, что не публиковал в соцсетях экстремистских материалов.
«Видно, решили меня окончательно добить как участника выборов, потому что мало того, что я иноагент (а вдруг я отобьюсь, да?), так еще мне экстремистскую статью, причем за изображение Навального — внимание — не у меня в канале, а на YouTube-канале Эльвиры Вихаревой» (признана в РФ иностранным агентом), — рассказал изданию Надеждин.
В 2024 году Надеждин пытался участвовать в выборах президента России. Он представил в ЦИК более 105 тыс. подписей, однако комиссия признала часть из них недействительными. В итоге действительными были признаны 95 587 подписей — меньше минимального количества, необходимого для регистрации кандидатом.