Врачи прибыли в суд по вызову к политику Надеждину

Надеждин попросил суд отпустить его к врачам, которых задержали в коридоре

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) попросил суд отпустить его к врачам, которых задержали в коридоре здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что медики сидят перед залом заседания, политика к ним не отпускают. Когда Надеждина спросили, есть ли у него желание выступать в прениях, он ответил, что желание у него есть, а сил нет.

«Можно я уже пойду к скорой?» – обратился к судье политик.

Надеждин пожаловался на повышенное давление во время слушания в суде по делу о демонстрации экстремистской символики.

Слушание проходило в суде в подмосковном Долгопрудном.

13 июля Бориса Надеждина задержала полиция. По словам политика, в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Ему вменили распространение ссылки на YouTube-ролик Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом), в котором демонстрировалась фотография Алексея Навального. Позже Надеждину вручили повестку об обязательстве явиться на слушание 17 июля.

Ранее Надеждину вменили долг в 1,5 млн рублей.