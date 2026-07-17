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Общество

Надеждин пожаловался на повышенное давление во время слушания в суде

Надеждину вызвали скорую во время суда по делу об экстремистской символике
Максим Блинов/РИА Новости

Политику Борису Надеждину (признан в РФ иностранным агентом) вызвали скорую во время слушания в суде по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Слушание проходило в суде в подмосковном Долгопрудном.

Отмечается, что во время заседания Надеждин пожаловался на давление 190 на 110. Адвокат попросил вызвать скорую, судья объявил перерыв.

На заседании адвокат Дмитрий Трунин попросил суд приобщить к делу характеристики личности Надеждина и его награды — в том числе благодарность от президента России Владимира Путина. Он объяснил это тем, что в отделе полиции не смог внести эти документы в дело.

13 июля Бориса Надеждина задержала полиция. По словам политика, в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Ему вменили распространение ссылки на YouTube-ролик Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом), в котором демонстрировалась фотография Алексея Навального. Позже Надеждину вручили повестку об обязательстве явиться на слушание в суд в пятницу, 17 июля.

Ранее Надеждину вменили долг в 1,5 млн рублей.

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