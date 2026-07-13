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Общество

Стало известно о попытках приставов взыскать с Надеждина почти 1,5 млн рублей

РИА Новости узнало о попытках ФССП взыскать с Надеждина долг в 1,45 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

В отношении политика Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) ведется исполнительное производство о взыскании задолженности в размере более 1,45 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Из ее материалов следует, что производство было зарегистрировано в феврале, а указанная сумма взыскания представляет собой долг по исполнительскому сбору, который, согласно законодательству, вносится на счет ФССП.

В апреле прошлого года подмосковный арбитраж признал Надеждина банкротом по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Речь в деле шла о кредите на $200 тысяч, который политик в 2011 году взял в Росэнергобанке на финансирование предвыборной кампании. Ставка по займу была минимальной — 7,5%. Однако для его получения Надеждин оформил залог на свой дом и участок земли в подмосковном Хлебниково.

В 2017 году у Росэнергобанка отозвали лицензию и обанкротили. Когда долг Надеждина перешел к АСВ, его имущество было продано на торгах за 4,8 млн рублей. В то время политик уже являлся инвалидом второй группы и не мог выплатить оставшуюся сумму долга, поэтому решил, что вопрос закрыт.

Однако в мае 2024 года АСВ подало против него иск о взыскании. Это произошло вскоре после завершения президентской кампании, в которой он пытался участвовать как кандидат, но получил отказ в регистрации от ЦИК. От политика требовали погасить долг на сумму 77,4 млн рублей, из которых непосредственно кредит составлял 26,2 млн рублей, накопившиеся проценты — 25,1 млн рублей, пеня за просрочку — 26,2 млн рублей, а госпошлина — 66 тысяч рублей.

Ранее задержанного в Подмосковье Надеждина отпустили под повестку.

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