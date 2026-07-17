Подмосковный суд определил наказание для Бориса Надеждина

Суд подмосковного города Долгопрудный оштрафовал политика Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) на 1000 рублей за публичную демонстрацию экстремистской символики, передает РИА Новости со ссылкой на вынесенное судьей постановление.

Поводом послужил пост в Telegram-канале Надеждина от 8 ноября 2023 года, содержащий ссылку на стрим с портретом Алексея Навального. Адвокат Наталия Тихонова пояснила, что полиция усмотрела в этом признаки нарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Политику грозил либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток.

Во время суда Надеждину, который является инвалидом второй группы, стало плохо из-за повышения давлениям, ему вызывали медиков.

Надеждина задержали 13 июля в Долгопрудном и доставили в полицию. Сначала ему говорили, что сразу же повезут в суд для вынесения решения по делу, но через пару часов после составления протокола отпустили под обязательство о явке, запретив покидать страну.

Надеждин был депутатом Госдумы в 1999–2003 годах, а в 2024-м пытался баллотироваться в президенты, но ЦИК отказал в регистрации из-за признания недействительными части подписей.

Неделю назад Минюст внес политика в реестр иноагентов, указав, что он, в частности, распространял фейки о действиях властей РФ и работе избирательной системы. Комментируя это решение, Надеждин заявил, что останется в России и продолжит подготовку к участию в думских выборах.

Ранее стало известно о попытках взыскать с Надеждина полуторамиллионный долг.