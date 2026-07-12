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Общество

Три человека получили ранения в Катаре во время перехвата ракет

Три человека, включая ребенка, пострадали в Катаре во время перехватов ракет
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при падении обломков в результате перехватов ракет в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел эмирата в соцсети Х.

«Министерство зафиксировало наличие трех раненых, включая ребенка, в результате падения обломков от перехватов ракет», — говорится в сообщении.

Власти Катара трижды предупреждали жителей о воздушной угрозе и перехвате ракет. В МВД Катара призвали население оставаться в домах или укрытиях. Взрывы были слышны в южном пригороде Дохи недалеко от международного аэропорта Хамада.

Как сообщалось ранее в этот день, Иран начал наносить ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Местные журналисты рассказали, что целями очередных американских ударов по Ирану стали радиолокационные станции, места хранения и запуска ракет и беспилотников и системы противовоздушной обороны.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении новой серии ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). О закрытии Ормузского пролива КСИР объявил в ночь на 12 июля.

Ранее КСИР пообещал устроить США «настоящий ад».

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