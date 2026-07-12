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Армия

Силы ПВО ОАЭ отражают атаку из Ирана

Средства ПВО ОАЭ отражают удары ракет и БПЛА из Ирана
Кирилл Зыков/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отражают удары ракет и БПЛА. Об этом сообщило Минобороны страны.

«В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

7 июля министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что Иран атаковал танкер королевства Vijian в Ормузском проливе. В ведомстве осудили действия Исламской Республики.

До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке. В корпусе назвали атаку ответом на нарушение режима прекращения огня в Ливане и невыполнение Соединенными Штатами достигнутых договоренностей. В КСИР предупредили, что при повторении подобных действий ответ Ирана будет значительно масштабнее.

Ранее США атаковали морские причалы и диспетчерскую вышку на юге Ирана.

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