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Армия

В Минобороны Кувейта рассказали о последствиях удара БПЛА по буровой платформе

Один человек пострадал при ударе беспилотника по буровой платформе в Кувейте
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере один человек получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата по морской буровой платформе в территориальных водах Кувейта. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства обороны эмирата Сауда аль-Атвана в соцсети X.

По его словам, удар был нанесен по одной из морских буровых платформ Кувейтской нефтяной компании. Также атакам подверглись три сухопутных пограничных пункта на севере страны, там зафиксирован материальный ущерб.

Представитель ведомства добавил, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

9 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что военно-морские и воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетно-дроновые удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

КСИР также предупредил, что в случае новых американских атак Тегеран готов расширить ответные меры и нанести удары по другим военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее в иранском аэропорту произошел взрыв.

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