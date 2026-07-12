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Армия

США атаковали Иран

Командование ВС США объявило о нанесении ударов по Ирану
U.S .Navy/Global Lokk Press

Американские военные наносят новую серию ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в социальной сети X сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«В ответ Соединенные Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего», — говорится в заявлении.

Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, сообщил в социальной сети X, что атаки совершаются в ответ на выстрелы КСИР по торговому судну в Ормузском проливе. По его информации, удары наносятся по иранским целям в районе этого морского пути.

Незадолго до этого стало известно, что взрывы раздались в городах Бушер и Ассалуйе, расположенных на юге Ирана.

Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

На этой неделе Вооруженные силы США уже наносили удары по Ирану. Одним из них стало поражение моста на северо-востоке Исламской Республики, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

Ранее КСИР пообещал устроить США «настоящий ад».

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