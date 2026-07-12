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Политика

Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт

Трамп: Ормузский пролив открыт для судоходства
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет. Об этом сообщает NBC News.

«Пролив открыт. Мы как следует бомбили Иран прошлой ночью», — сказал он.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) также заявили, что пролив открыт. Руководство СЕНТКОМ также сообщило, что США нанесли серию ударов по более чем 300 целям, «чтобы лишить Иран возможности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив».

Комментарий последовал в ответ на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который объявил в государственных СМИ, что ни одно иностранное судно не может пройти через Ормузский пролив бесконтрольно для иранских военных.

До этого в КСИР сообщили о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. После этого США нанесли удары по Ирану.

В июне президент России Владимир Путин выразил надежду, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее у берегов Омана атаковали контейнеровоз.

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