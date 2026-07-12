Шеф Пентагона заявил о расплате Ирана за «плохой» выбор

Шеф Пентагона Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

Шеф Пентагона Пит Хегсет после начала новой серии американских ударов по Ирану заявил в социальной сети X, что Исламская Республика якобы платит за свой «плохой» выбор.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него. — «Газета.Ru»)», — написал глава минообороны США.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о нанесении новой серии ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Чуть ранее стало известно, что взрывы раздались в городах Бушер и Ассалуйе, расположенных на юге Ирана.

В ночь на 12 июля КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

На этой неделе американские военные уже наносили удары по Ирану. Одним из них стало поражение моста на северо-востоке Исламской Республики, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

Ранее США выдвинули Ирану ультиматум.