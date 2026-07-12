В Катаре отразили ракетную атаку

В минобороны Катара заявили об отражении ракетной атаки против страны

В министерстве обороны Катара заявили, что его военные отразили ракетную атаку против страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Министерство обороны заявило, что вооруженные силы «перехватили ракетную атаку, целью которой было» государство Катар», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что силы противовоздушной обороны ОАЭ отражают удары иранских ракет и беспилотников.

Несколькими часами ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о нанесении новой серии ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 12 июля КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

После этого сообщалось, что взрывы произошли в иранских портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, а также на острове Кешм, в некоторых районах провинции Бушер и в Ассалуйе.

На этой неделе американские военные уже наносили удары по Ирану. Одним из них стало поражение моста на северо-востоке Исламской Республики, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.