США потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив и не бить по коммерческим судам

США требуют от Ирана открыть Ормузский пролив. Об этом в соцсети X написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», — написал он.

В ночь на понедельник, 6 июля, иранские военные выпустили не менее двух ракет по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в проливе.

7 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.