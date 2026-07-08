«Они отбросы общества». Трамп оскорбил иранцев после ударов по танкерам, перемирие сорвано

Трамп объявил об отмене перемирия с Ираном и назвал переговоры тратой времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов в ночь на 8 июля американский лидер выступил с серией резких заявлений, назвав власти Ирана «больными людьми» и заявив, что больше не видит смысла в переговорах. О том, как развивается новый виток конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

После возобновления ударов между США и Ираном Трамп выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Переговоры с Тегераном он назвал пустой тратой времени.

«На мой взгляд, иметь с ними дело — пустая трата времени. Они лжецы... С ними что-то не так. Они чокнутые. На мой взгляд, с этим (с перемирием. — прим. ред.) покончено», — заявил Трамп на саммите НАТО в Анкаре. Так президент США ответил на вопрос о том, закончилось ли перемирие с Ираном.

Американский лидер назвал представителей иранских властей «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил власти Ирана страны с «раковой опухолью» , которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

«Они отбросы общества, они больные люди, ими руководят больные люди, и они злобные, жестокие люди. И если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили», — сказал Трамп.

Во время саммита НАТО в Анкаре, где одной из главных тем стала ситуация вокруг Ирана, генеральный секретарь альянса Марк Рютте поддержал действия Вашингтона.

«Это был очень резкий ответ, и я с вами полностью согласен», — сказал он, комментируя удары США по Ирану. Рютте также назвал действия американских военных «абсолютно необходимыми».

Новый виток конфликта

Эскалация конфликта между Вашингтоном и Тегераном началась после того, как Иран 6 июля выпустил противокорабельные крылатые ракеты и беспилотники по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. Иранское государственное телевидение заявило, что один из танкеров подвергся ударам после того, как проигнорировал предупреждения. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что судно под флагом Саудовской Аравии было повреждено в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Во вторник, 7 июля, министерство финансов США объявило об отзыве лицензии, которая позволяла Ирану осуществлять операции с нефтью на мировом рынке. В США заявили, что действия Ирана в проливе являются неприемлемыми и заслуживают жесткого ответа.

Минфин США запретил Ирану новые операции на производство, поставку и продажу сырой нефти, продуктов нефтехимии и нефтепродуктов иранского происхождения . Все ранее заключенные сделки должны быть завершены до 17 июля, указано на сайте ведомства.

Несколько часов спустя американские военные нанесли массированные авиаудары по территории Ирана. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, удары поразили более 80 целей.

Утром 8 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ударов по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте .

В МИД Ирана заявили, что повторные удары США и отмена лицензии на продажу нефти сделали временное перемирие невыполнимым.

«Повторяющиеся незаконные атаки против Ирана вместе с решением минфина США об отмене разрешения на продажу иранской нефти, нарушением установленных Ираном правил прохода через Ормузский пролив, а также продолжающимися израильскими ударами по Ливану сделали важные и основополагающие положения соглашения неэффективными», — говорится в заявлении МИД.

Что будет дальше?

Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что новый обмен ударами свидетельствует о фактическом отсутствии каких-либо договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

«На самом деле ничего не обговорено и никаких договоренностей нет», — отметил эксперт.

По его мнению, конфликт может стать началом новой конфронтации на Ближнем Востоке.

«Это кричащие противоречия, которые невозможно урегулировать ни в какой форме. Тем более такими ковбойскими наскоками в политических заявлениях, которые позволяет себе американская сторона и Дональд Трамп», — сказал Ордуханян.