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Политика

Трамп назвал Иран раковой опухолью

Трамп: Иран — это раковая опухоль, ее нужно вырезать на ранней стадии

Президент США Дональд Трамп назвал Иран раковой опухолью. Об этом сообщает Reuters.

«Это злые, больные люди, и мы должны избавиться от этой раковой опухоли. <...> Нужно вырезать рак на ранней стадии. Вот что я чувствую», — заявил Трамп.

До этого Трамп говорил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, и в переговорах Вашингтона и Тегерана больше нет смысла.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

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