США заявили о завершении новой волны ударов по Ирану

Военные Вооруженных сил США завершили новую серию ударов по Ирану. Об этом в социальной сети X сообщает Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, атаковав более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов», — заявили в CENTCOM.

Там назвали эти действия «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

В ночь на 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. По имеющейся информации, взрывы раздались на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также на острове Харк на юге Ирана. Кроме того, несколько взрывов произошли в городах Исламской Республики Бендер-Аббас и Сирик.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.