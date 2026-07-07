В США заявили, что Иран продолжил атаковать суда в Ормузском проливе

Axios: Иран атаковал два судна в Ормузском проливе

Иранские военные в ночь на понедельник, 6 июля, выпустили не менее двух ракет по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в проливе. США, вероятно, нанесут ответные удары по иранским объектам, считает портал.

В понедельник Управление морских торговых операций Соединенного Королевства сообщило о получении сообщения от танкера, следовавшего на юг вблизи Омана вдоль побережья Ормузского пролива, в который попал неизвестный снаряд, вызвавший пожар.

Представитель США заявил, что второе коммерческое судно было поражено иранской ракетой. Оба судна получили значительные повреждения, но никто не пострадал.

5 июля Bloomberg сообщал, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимума.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.