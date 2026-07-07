Минфин отменил лицензию на производство и продажу иранской нефти

Минфин США заявил об отмене с 7 июля лицензии, ослабившей американские санкции против нефтяного сектора Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) отзывает Генеральную лицензию, связанную с Ираном», – говорится в публикации.
Таким образом было аннулировано разрешение от 21 июня на производство, поставку и продажу сырой нефти, продуктов нефтехимии и нефтепродуктов иранского происхождения. Новая лицензия запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.
До этого сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую производство и продажу иранской нефти до 21 августа 2026 года.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились отменить ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку, говорится в материале агентства.
Ранее цены на нефть снизились после нового плана США и Ирана.