Минфин отменил лицензию на производство и продажу иранской нефти

Минфин США заявил об отмене с 7 июля лицензии, ослабившей американские санкции против нефтяного сектора Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) отзывает Генеральную лицензию, связанную с Ираном», – говорится в публикации.

Таким образом было аннулировано разрешение от 21 июня на производство, поставку и продажу сырой нефти, продуктов нефтехимии и нефтепродуктов иранского происхождения. Новая лицензия запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.

До этого сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую производство и продажу иранской нефти до 21 августа 2026 года.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились отменить ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку, говорится в материале агентства.

Ранее цены на нефть снизились после нового плана США и Ирана.