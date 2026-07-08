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Политика

Иран осудил США за «вопиющее» нарушение временного перемирия

Reuters: Иран обвинил США в подрыве положений меморандума о перемирии
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Повторные удары США по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают положение меморандума о прекращении боевых действий неэффективным. Об этом заявили в МИД Ирана, заявление министерства приводит Reuters.

«Повторяющиеся незаконные атаки против Ирана вместе с решением Минфина США об отмене разрешения на продажу иранской нефти..., нарушение иранских норм для Ормузского пролива, а также продолжающиеся израильские удары по Ливану сделали важные и основополагающие положения неэффективными», – говорится в заявлении ведомства.

В МИД Ирана подчеркнули, что решение Минфина США представляет собой «вопиющее нарушение» статьи 15 меморандума, и возложили на Вашингтон ответственность за последствия и эскалацию конфликта.

Кроме того, Тегеран предупредил соседние государства о последствиях предоставления своих территорий США для нанесения ударов по Ирану.

Несколькими часами ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Как сообщалось, взрывы раздались на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также на острове Харк на юге Ирана. Кроме того, несколько взрывов произошли в городах Исламской Республики Бендер-Аббас и Сирик.

Ранее в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы.

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