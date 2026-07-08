Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке

КСИР: Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану

Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что КСИР атаковали базы США в Кувейте и Бахрейне.

«Военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте», — говорится в сообщении.

В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Военное командование США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.