Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

В ВС США заявили об уничтожении военных объектов Ирана после атак в проливе

CENTCOM: военные США поразили более 80 целей на территории Ирана
Lee Jin-man/AP

Вооруженные силы США поразили свыше 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

Как утверждает командование, удары были нанесены по системам ПВО, командным пунктам, береговым радарам, противокорабельным ракетным комплексам, а также более чем по 60 катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По версии США, целью операции было снижение возможностей Ирана проводить атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.

В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на недавние атаки Ирана на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

Незадолго до этого стало известно, что серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

Тем временем в иранском МИД заявили, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между странами.

28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по многочисленным целям в Иране. Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!