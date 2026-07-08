В ВС США заявили об уничтожении военных объектов Ирана после атак в проливе

Вооруженные силы США поразили свыше 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

Как утверждает командование, удары были нанесены по системам ПВО, командным пунктам, береговым радарам, противокорабельным ракетным комплексам, а также более чем по 60 катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По версии США, целью операции было снижение возможностей Ирана проводить атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.

В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на недавние атаки Ирана на коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

Незадолго до этого стало известно, что серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

Тем временем в иранском МИД заявили, что удары США по Ирану являются серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между странами.

28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по многочисленным целям в Иране. Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.