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Политика

«Невозможно урегулировать»: в России допустили возобновление войны на Ближнем Востоке

Политолог Ордуханян допустил возобновление боевых действий между США и Ираном
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Новые удары Ирана по военным объектам США на базе Шейх-Иса в Бахрейне и в Кувейте в ответ на действия американской стороны говорят о том, что противоречия между Тегераном и Вашингтоном до сих пор не разрешены. Такое развитие событий может стать началом новой «определенной конфронтации» на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«[Президент США Дональд] Трамп заявлял, что все в порядке, что он все уладил, что стороны пришли к соглашению. На самом деле ничего не обговорено и никаких договоренностей нет», — подчеркнул аналитик.

Ордуханян обратил внимание, что представители Саудовской Аравии приехали на похороны убитого американцами лидера Ирана Али Хаменеи, что говорит о консолидации шиитов и суннитов на Ближнем Востоке.

Этот фактор, с точки зрения эксперта, дает основание Тегерану более жестко выдвигать свои условия и более жестко придерживаться свои национальных интересов.

«Это начало определенной конфронтации. Это кричащие противоречия, которые невозможно урегулировать ни в какой форме. Тем более такими ковбойскими наскоками в политических заявлениях, которые позволяет себе американская сторона и Дональд Трамп», — сказал Ордуханян.

8 июля иранская армия сообщила о нанесении ударов по военным объектам США на базе Шейх-Иса в Бахрейне, а также в Кувейте.

В пресс-службе армии Ирана отметили, что атаки стали вынужденной мерой в ответ на нарушение американской стороной режима прекращения огня. 

В ночь на среду американские военные нанесли серию ударов по Ирану. Военное командование США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Ранее в России рассказали, почему Иран победил в войне с США.

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