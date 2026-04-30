Медведев заявил, что Россия обладает уникальным оружием, которого нет у ее противников

Медведев: у врагов РФ нет оружия, как у нее, и речь не только об «Орешнике»

У врагов России нет вооружений, которые есть у нее, речь не только о ракетном комплексе «Орешник». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание.Первые», передает РИА Новости.

«Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон» (подводный аппарат с ядерной силовой установкой — прим. ред.), есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», — сказал политик.

Медведев подчеркнул, что сегодня противником Российской Федерации является не только Украина, но и десятки стран Запада, которые принимают прямое участие в украинском конфликте.

В январе французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, заявил, что Франция и Европа в целом должны создать аналог «Орешника».

По его словам, Париж планирует в 2027 году увеличить военный бюджет до €64 млрд. Также президент республики подчеркнул, что европейская система ПВО эффективнее американского Patriot.

Ранее СМИ сообщили о «панике» в НАТО из-за запуска «Орешника».