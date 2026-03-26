Рютте назвал Россию самой значительной угрозой для НАТО

Рютте: Россия остается самой серезной угрозой для евроатлантического региона
Wolfgang Rattay/Reuters

Россия остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. Об этом генсек НАТО Марк Рютте написал в докладе за 2025 год.

«Россия остается самой значительной и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», — говорится в докладе.

Он также подчеркнул, что в 2025 года Россия якобы «испытывала» альянс на прочность, «нарушая» его воздушное пространство, устраивая «диверсии» и совершая кибератаки. Рютте подчеркнул, что реакция НАТО в этих случаях была «быстрой, четкой и решительной».

Кроме того, генсек подчеркнул, что страны-члены альянса должны усилить свои оборонные возможности и подготовиться «противостоять угрозам».

В феврале Рютте объяснил многочисленные учения и операции НАТО «российской угрозой». Также он подчеркнул, что Россия продолжит оставаться долгосрочной угрозой для НАТО даже после завершения конфликта на Украине.

В декабре 2025 года Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай войны с Россией. В ноябре прошлого года он призвал союзников по альянсу готовиться к длительной конфронтации с Москвой.

Ранее Рютте рассказал, хочет ли Зеленский мира с Россией.

 
