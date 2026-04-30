Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев заявил, что Европа хочет «кончины России»

Екатерина Штукина/РИА Новости

Европейцы хотят, чтобы Россия прекратила свое существование, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание. Первые». Его слова передает РИА Новости.

Политик отметил, что он еще во время конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии, будучи президентом России, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами.

«И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное», — сказал Медведев.

По его словам, страны Европы не понимают очень многого из того, что говорят в России, не хотят ее слышать.

«И, если говорить прямо, желают кончины нашего государства», — добавил Медведев.

В марте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год написал, что Россия является «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона.

В апреле в Белом доме заявили, что американцы потратили «триллионы долларов на НАТО», чтобы помочь сходящим в альянс государствам «защититься от России».

Ранее европейских политиков призвали перестать «играть» в Четвертый рейх.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!