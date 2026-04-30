Медведев: европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать

Европейцы хотят, чтобы Россия прекратила свое существование, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне «Знание. Первые». Его слова передает РИА Новости.

Политик отметил, что он еще во время конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии, будучи президентом России, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами.

«И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное», — сказал Медведев.

По его словам, страны Европы не понимают очень многого из того, что говорят в России, не хотят ее слышать.

«И, если говорить прямо, желают кончины нашего государства», — добавил Медведев.

В марте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год написал, что Россия является «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона.

В апреле в Белом доме заявили, что американцы потратили «триллионы долларов на НАТО», чтобы помочь сходящим в альянс государствам «защититься от России».

Ранее европейских политиков призвали перестать «играть» в Четвертый рейх.