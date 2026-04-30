Медведев заявил о прямом участии Запада в войне с Россией

Сегодня противником Российской Федерации является не только Украина, но и десятки стран Запада, которые принимают прямое участие в украинском конфликте. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Наш противник — это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю — прямое. Не гибридное, а прямое участие...»— отметил Медведев.

По его словам, западные страны дают Киеву цели для нанесения ударов, поставляют различные виды вооружений и, по сути, руководят действиями противника РФ.

Во время этого же выступления зампредседателя Совбеза РФ заявил, что Европейским союзом (ЕС) в настоящее время руководят «деструктивные и недалекие люди», которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия.

Ранее Медведев сравнил Европу и США с пауками в банке.