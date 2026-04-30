Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев заявил о прямом участии Запада в войне с Россией

Медведев: десятки стран Запада напрямую участвуют в конфликте с Россией
Екатерина Штукина/РИА Новости

Сегодня противником Российской Федерации является не только Украина, но и десятки стран Запада, которые принимают прямое участие в украинском конфликте. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

«Наш противник — это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю — прямое. Не гибридное, а прямое участие...»— отметил Медведев.

По его словам, западные страны дают Киеву цели для нанесения ударов, поставляют различные виды вооружений и, по сути, руководят действиями противника РФ.

Во время этого же выступления зампредседателя Совбеза РФ заявил, что Европейским союзом (ЕС) в настоящее время руководят «деструктивные и недалекие люди», которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия.

Ранее Медведев сравнил Европу и США с пауками в банке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
