Медведев назвал условие, при котором можно избежать ядерного апокалипсиса

Ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения РФ стратегического поражения. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал на странице во «ВКонтакте».

По словам Медведева, администрация предыдущего президента США Джо Байдена свела все контакты на высшем уровне к минимуму в попытках наказать и унизить Россию, считает политик.

«Результат – мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа»‎, — написал Медведев.

По мнению политика, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

Зампред Совбеза, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, также говорил, что Соединенные Штаты должны усвоить урок, что в мире нет и не может быть главной страны. Следовательно, контакты важнее «надувания щек».

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в России отреагировали на слова шефа Пентагона о границах Украины.