Медведев посмеялся над отношениями Европы и США

Медведев: Европа и США сейчас как пауки в банке, РФ остается только наблюдать

Европейские страны и США сейчас «как пауки в банке». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» в Москве, передает РИА Новости.

По его словам, забавно наблюдать за тем, как сегодня развиваются отношения между Соединенными Штатами и Европой.

При этом политик подчеркнул, что у Российской Федерации свои интересы, она должна заниматься только делами своей страны, ее успехом, развитием, помощью населению.

«Но то, что они (США и Европа - ред.) как пауки в банке сейчас, — честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом», — сказал Медведев.

Он добавил, что Россия остается только наблюдать за тем, что будет дальше с отношениями Европы и Соединенных Штатов.

В ходе этого же выступления Медведев заявил, что европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать.

Ранее европейских политиков призвали перестать «играть» в Четвертый рейх.