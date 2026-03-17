Переговорная позиция Украины продолжает ухудшаться, в том числе из-за отношений Киева с союзниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что у Соединенных Штатов нет необходимости работать с Европой по Украине.

По его словам, руководство Украины продолжает допускать ошибку, отказываясь от мирных переговоров, когда в руках Киева «появляются новые карты».

«Результат — затянувшаяся война и угасающая переговорная позиция», — написал парламентарий.

16 марта член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть предложение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву на переговоры.

28 января представитель Кремля Юрий Ушаков отметил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным и в случае согласия ему будет обеспечена безопасность. Также в сентябре 2025 года Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то ему нужно приехать в Москву. В ответ Зеленский назвал предложение неприемлемым и отметил, что Путин «может приехать в Киев».

Ранее в Европарламенте призвали признать поражение Украины.