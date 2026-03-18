Российский посол рассказал, где может пройти новый раунд переговоров по Украине

Посол РФ Гармонин: новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса может пройти в Женеве, но она не является предпочтительной площадкой для Москвы. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул важность того, чтобы Швейцария могла обеспечить необходимые условия для доступа россиян к переговорам. Посол пояснил, что речь идет об отсутствии «надуманных ограничений».

18 марта украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты из-за конфликта на Ближнем Востоке предлагают провести очередной раунд трехсторонних переговоров на своей территории. По словам главы государства, Киев согласен на предложение Вашингтона, но Москва якобы категорически не хочет отправлять делегацию в США. Он добавил, что Украина готова поддержать любые дату и место проведения консультаций, за исключением России.

Ранее в Кремле сообщили о паузе в переговорах в формате Россия — США — Украина.