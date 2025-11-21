«Мы готовы, а Украина — против»: Путин оценил новый мирный план Трампа

Путин допустил, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования

Президент России Владимир Путин сообщил, что новый план США по Украине обсуждался еще до саммита в Анкоридже, однако переговоры были поставлены на паузу из-за отказа Украины. Москва уже получила текст документа, но пока не обсуждала его с Вашингтоном из-за позиции Киева и европейских стран, которые, судя по всему, до сих пор мечтают нанести РФ стратегическое поражение. Путин отметил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем, но, если Украина и Европа откажутся, Москву такой исход также устраивает, поскольку это ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы.

Новый план президента США Дональда Трампа по Украине может стать основой для окончательного урегулирования конфликта. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин.

Он рассказал, что мирная инициатива обсуждалась еще до российско-американского саммита в Анкоридже. В ходе этих контактов Вашингтон, по словам Путина, просил Москву «пойти на определенные компромиссы» и проявить гибкость.

«Основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость», — объяснил президент РФ.

После саммита план был доработан, однако переговоры пришлось поставить на паузу — она была связана с фактическим отказом Украины от предложенного Трампом плана мирного урегулирования. Путин сообщил, что Москва получила новый план США по урегулированию конфликта на Украине, но еще не обсуждала его предметно с Вашингтоном.

«Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина — против.

Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. <…> Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — добавил российский лидер, приведя в пример заявления Киева об обстановке в Купянске, когда этот город уже фактически контролировали ВС РФ.

Он пояснил, что если Украина и Европа не хотят обсуждать новый план США, то они должны понимать, что такие события, как в Купянске, неизбежно будут повторяться на других ключевых участках фронта.

«И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — заключил Владимир Путин.

Переговоры по Украине

Путин и Трамп провели саммит в Анкоридже 15 августа — главной темой переговоров стала ситуация на Украине. После встречи стороны заявили о «существенном прогрессе», однако не подписали никаких соглашений. Президент РФ тогда выразил надежду, что Киев не будет препятствовать усилиям сторон. Глава Белого дома заявил, что ответственность за достижение соглашения лежит на украинском президенте.

Затем Трамп принял в Вашингтоне Владимира Зеленского и европейских лидеров. По итогам встречи американский президент заявил, что Киеву стоит «проявить гибкость» в вопросе территорий и отказаться от идеи вступить в НАТО, при этом добавив, что Украине предоставят «какую-то форму безопасности».

«Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части», — подчеркнул глава Белого дома.

После в переговорах наступила пауза. Несмотря на это, Трамп и Зеленский снова встретились в октябре, однако этот визит украинского лидера в Вашингтон прошел напряженно и тяжело. Более того, ему предшествовала беседа президента США с российским коллегой, в ходе которой они договорились о новой встрече. Axios писал, что украинская делегация, прибыв в США, была удивлена подобными сообщениями.

На самой встрече, как уточнили СМИ, Трамп был резок и временами выражал недовольство. Он заявил Зеленскому, что «возвращение Донбасса Украине не является приоритетом», и не дал никаких обещаний по поставкам ракет большой дальности Tomahawk, на которые рассчитывал Киев.

Президент Украины покинул Белый дом разочарованным. Ему также не дали провести пресс-конференцию на территории администрации, вынудив общаться с журналистами в соседнем парке.

Трамп впоследствии отменил встречу с Путиным, потому что, по его словам, «не думал, что [на ней] произойдет нечто значительное». Российский лидер при этом заявлял, что встреча не отменена, а, скорее, перенесена. Глава Белого дома же говорил, что переговоры состоятся, если он будет уверен, что сторонам удастся заключить сделку.

На протяжении всего этого времени российские официальные лица не раз заявляли, что Москва остается привержена договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже, и продолжает контакты с американской стороной по вопросу урегулирования конфликта.

«Темы не изменились. Тема главная — Анкоридж. Эта тема рабочая. И если следовать по этому пути, то можно прийти к мирному урегулированию», — отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.