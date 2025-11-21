Успеть до Дня благодарения: Трамп предъявил Киеву ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Ранее The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить любую поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп установил крайний срок, когда Украина должна согласиться с его новым планом по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер заявил в эфире радио Fox News, его слова приводит CNN.

«У меня было много дедлайнов, но если дела идут хорошо, то сроки, как правило, откладываются.

Но четверг (27 ноября. — «Газета.Ru») — это крайний срок», — отметил глава Белого дома.

При этом он добавил, что Киев в скором времени потеряет территории, которые все еще контролирует. В том числе «неизбежно лишится оставшихся частей Донбасса».

Также Трамп отметил, что президент России Владимир Путин «не ищет новой войны». Однако говоря о санкциях, американский лидер заявил, что США вводят «очень мощные» рестрикции, которые осложняют продажу российской нефти, и отменять их в ближайшее время Трамп не планирует.

«Я не собираюсь делать ничего, что имело бы отношение к отмене санкций», — подчеркнул президент США.

Успеть до Дня благодарения

По данным газеты The Washington Post (WP), которая ссылается на пять источников, Вашингтон давит на Киев, заставляя его согласиться на сделку до Дня благодарения (в этом году американцы отпразднуют его 27 ноября). После этого план должен быть подписан президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, затем его покажут российской стороне.

Если же Киев не согласится, США могут прекратить поддержку Украины.

Как отметили собеседники издания, Вашингтон посылает сигналы, что любая помощь может быть «снята с повестки», если Украина быстро не подпишет документ. Еще один источник заявил, что обещание США прекратить поддержку реально, однако начать его исполнять в случае несогласия Киев Вашингтон сможет не раньше, чем через две недели.

На Украине ранее говорили о необходимости корректировки нового плана Трампа. Как уточнил один из чиновников, об этом президент Украины Владимир Зеленский поднимал этот вопрос в том числе на встрече с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, который представил тому новую мирную инициативу. Команда Дрисколла, как написала WP, согласилась, что некоторые из этих изменений можно внести.

«США, судя по всему, разделили команды [спецпредставителя Трампа Стивена] Уиткоффа и [министра армии США Дэниела] Дрисколла, чтобы сыграть в хорошего и плохого полицейского — один давит, другой пытается сказать: «Давайте работать вместе, чтобы изменить [план]», — говорится в публикации газеты.

CNN со ссылкой на американских чиновников также сообщал, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мир до конца 2025 года .

Украину не устраивают несколько пунктов плана Трампа

О том, что Украину ждет давление со стороны союзников, ранее заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев в скором времени может оказаться перед сложным выбором: потерять достоинство и согласиться на мирную инициативу США или лишиться ключевого партнера в виде Вашингтона. При этом украинский лидер подчеркнул, что власти страны намерены спокойно работать с Америкой и другими партнерами и будут предлагать альтернативы тем положениям плана, которые их не устраивают.

Что конкретно не нравится Киеву — Зеленский не уточнил. СМИ писали, что речь, вероятно, идет о территориальных уступках и запрете на вступление Украины в НАТО. Сам президент Украины прямо не указывал на пункты, которые Киев намерен изменить в плане Трампа, ограничившись лишь обещаниями не предавать страну и сохранить «честь и достоинство украинцев».

После этих заявлений Зеленский обсудил документ с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, заявив по итогам разговора о договоренности вместе с Америкой и Европой работать на уровне советников, «чтобы путь к миру стал действительно работоспособным».

По информации CNN, в Белом доме допускают, что текущий вариант плана еще может претерпеть изменения.

«Представители администрации заявили, что представленный план не является окончательным вариантом, и тот факт, что в нем есть ряд пунктов, которые продвигала Россия и ранее отвергла Украина, не означает, что такого соглашения можно ожидать по итогам текущих переговоров, в том числе переговоров с украинцами», — уточнил телеканал.