«Последний шанс для урегулирования». Чем новый план по Украине отличается от предыдущих

Опубликован полный текст нового мирного плана президента США Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов. Украинские и европейские чиновники раскритиковали документ и заявили о необходимости правок. При этом США уже оказывают на Украину давление по вопросу принятия инициативы. Чем новый план США отличается от прошлых предложений и чем он может не устраивать Россию — в материале «Газеты.Ru».

США оказывают давление на Украину по вопросу принятия нового мирного плана, сообщило агентство Reuters. По его данным, отказ Киева от предложения Вашингтона может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

«Украина сталкивается с более сильным давлением со стороны США, которые требуют согласия [Киева] на рамочное мирное соглашение с Россией, достигнутое при посредничестве Вашингтона, чем в ходе предыдущих переговоров, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия», — говорится в статье.

Издание Axios и украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен президентом Дональдом Трампом. По данным Axios, министр армии США Дэн Дрисколл представил план президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Полный текст плана США 1. Суверенитет Украины будет подтвержден.



2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неясности последних 30 лет будут считаться урегулированными.



3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.



4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет проведен диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.



5. Украина получит надежные гарантии безопасности (официальный представитель США сообщил Axios, что это будет четкая гарантия безопасности Украины со стороны США, впервые официально обсуждаемая в ходе переговоров, хотя в предложении не содержится подробной информации о том, что это подразумевает).



6. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек (по словам украинского чиновника, численность украинской армии в настоящее время составляет 800–850 тыс. человек, а до начала конфликта — около 250 тыс. человек).



7. Украина соглашается закрепить в своей конституции положение о неприсоединении к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в НАТО в будущем.



8. НАТО соглашается не размещать войска на Украине.



9. Европейские истребители будут размещены в Польше.



10. Гарантия США:

a. США получат компенсацию за гарантию.

b. Если Украина вторгнется в Россию, то утратит гарантию.

c. Если Россия вторгнется на Украину — помимо решительного скоординированного военного ответа — будут восстановлены все глобальные санкции; признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены.

d. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.



11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения этого вопроса.



12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины (включающий, но не ограничивающийся):

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации ее газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.



13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

b. Соединенные Штаты заключат долгосрочное экономическое соглашение о сотрудничестве в целях совместного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

c. России будет предложено вернуться в G8.



14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальную часть замороженных российских активов инвестируют в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент для реализации совместных проектов в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.



15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений настоящего соглашения.



16. Россия законодательно закрепит свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.



17. США и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1.



18. Украина соглашается стать безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.



19. Запорожская АЭС будет запущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной — 50:50.



20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к разным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет нормы ЕС в отношении религиозной толерантности и прав языковых меньшинств.

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.



21. Территории:

a. Крым, Луганский и Донецкий регион будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами.

b. Херсонщина и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения.

c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые контролирует за пределами пяти регионов.

d. Украинские силы выводятся из части Донецкого региона, которую сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.



22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства.



23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.



24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену военные и тела погибших будут обменены по принципу «все за всех».

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.



25. Украина проведет выборы через 100 дней.



26. Все стороны, участвующие в этом конфликте, получат полную амнистию за действия, совершенные во время конфликта, и согласятся не предъявлять претензии и не рассматривать жалобы в дальнейшем.



27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.



28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно, как только обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.

«Американская сторона подталкивает Украину к заключению соглашения в кратчайшие сроки. Высокопоставленный представитель Белого дома признал, что план «непростой» для Украины, но США считают этот шаг необходимым, в противном случае Украина потеряет еще больше территорий», — говорится в материале Axios.

Украинские и европейские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без существенных правок. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС отнеслись к плану Трампа по Украине «спокойно и твердо».

«Мы уже видели это раньше, и разные мирные планы не могут работать, если европейцы и украинцы с ними не согласятся», — отметила глава евродипломатии.

Позже газета Politico сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц «интенсивно» занимается координацией собственного плана Евросоюза по урегулированию на Украине.

«Немецкий чиновник заявил, что канцлер Фридрих Мерц «очень интенсивно» работает над координацией европейского ответа, который позволил бы сохранить мирное предложение для Украины на правильном пути», — говорится в сообщении издания.

По итогам разговора с лидерами Франции, Великобритании и ФРГ Зеленский дал понять, что они попытаются скорректировать мирный план Трампа, пишет издание «Страна».

«Ценим усилия США, президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе», — заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер «косвенно подтвердил», что Штаты дали Киеву неделю на согласование пунктов мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта.

Что не устраивает Россию?

Россия официально не получала от США никаких планов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в данный момент в СМИ «много утечек: обсуждения, пункты, планы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в «мегафонном режиме».

«Определенные соображения американской стороны по мирному плану есть, но предметно РФ и США ничего не обсуждают. Кремль не получал официальных предложений по мирному плану Трампа», — сказал Песков.

Он также сообщил, что вечером в пятницу, 21 ноября, Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

В свою очередь в Госдуме посчитали «возмутительными» сообщения о якобы «тайном» сотрудничестве США и России по разработке мирного плана.

«На Западе как будто пытаются представить всю эту историю как некий заговор России и США, это просто возмутительно. Москва последовательно транслировала свою позицию в течение нескольких лет, и неоднократно говорила о нарушениях со стороны западных партнеров Киева и самого Киева», — заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, на Западе как не слышали, так и продолжают не слышать позицию России, а «вместо этого изобретают всякие конспиративные штучки, которые были бы выгодны американской стороне».

Москве стоит занять выжидательную позицию и продолжить решать свои собственные задачи, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Несмотря на отдельные неприятные сигналы, которые мы получали из Вашингтона уже после Анкориджа, не случилось ничего, чтобы заставило нас сомневаться в договоренностях, достигнутых Трампом и Путиным. Есть уверенность, что был взят курс на нормализацию ряда позиций в российско-американских отношениях», — сказал депутат.

При этом он отметил, что первые лица администрации США не спешат лично подтверждать или опровергать какие-либо данные касательно мирного плана, появившиеся в СМИ.

«Любая такого рода информация в любом случае приведет администрацию Зеленского и его европейских союзников в чувства. А вот насколько правдива информация, которая сейчас есть, мы узнаем совсем скоро, учитывая, что Вашингтон якобы дал неделю срока для Зеленского», — заключил Новиков.

Новый или старый план?

Несмотря на то, что многие эксперты говорят о плане, как о совершенно новом документе, он похож на предыдущие. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Константин Блохин, так США пытаются «сохранить те наработки по мирному урегулированию, которые уже были раньше».

«Я думаю, что якобы новый план фактически повторяет все сценарии, которые уже обсуждались американским и российским президентами в Анкоридже и должны были обсуждаться в Будапеште. Сейчас это публикуется, чтобы использовать уже потраченный труд и время, это такой последний шанс для урегулирования», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что администрация Трампа просто выбрала очень хороший предлог для использования старых наработок в свете коррупционного скандала, который навис над всей администрацией Зеленского.

В текущем виде план — это полная катастрофа с точки зрения Украины и особенно Европы, заявил «Газете.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, документ выглядит фактически как удовлетворение подавляющего большинства пунктов, которые содержались в требованиях России с самого начала.

«Штаты очень разумно подготовили почву для реализации нового плана на этот раз. Учитывая все те осторожные и уклончивые реакции со стороны Киева на это предложение, создается впечатление, что у Вашингтона действительно есть рычаги давления на Зеленского», — сказал политолог.

По его мнению, Европа не ожидала от США такого кардинального разворота позиций и сейчас «находится в ситуации полного недоумения при той ставке на победу Украины, которую они сделали когда-то».

Что будет дальше?

Российская сторона вряд ли будет как-то реагировать на происходящую «шумиху», которая фактически была инициирована американской стороной, считает Лукьянов.

«Я не удивлюсь, что события будут развиваться абсолютно по той же траектории, как это было уже раза три за последние девять – десять месяцев. Все начинается, когда публично представляется некая схема урегулирования, которая вызывает очень бурную реакцию, потом начинается активная работа по противодействию и прежде всего по воздействию на американского президента со стороны Европы, эта работа увенчивается определенным успехом, потом предложенная схема уходит в тень, после чего наступает период затишья или даже попыток давления на российскую сторону со стороны США. И так эта схема повторяется с завидной периодичностью», — пояснил политолог.

Он отметил, что каждая следующая вариация этой схемы становится хуже для Украины.

«Параллельно со всей этой дипломатической работой происходят какие-то события на фронте, в ходе которых украинская позиция ухудшается. Таким образом, если на этот раз предложение США вновь не будет реализовано, в следующий раз план может стать финальным, потому что положению Киева ухудшаться дальше уже будет некуда», — заключил Лукьянов.

По мнению политолога Константина Блохина, если на этот раз предложение США не будет реализовано, то в «пробуксовке» мирного процесса вновь обвинят Россию и это станет поводом для обоснования санкционного давления.

«Я думаю, что нас как раз ждет вариант с пробуксовкой, потому что в реальности возможности Трампа давить на Украину и Европу ограничены, а вот Европа будет поддерживать Украину несмотря ни на что», — сказал политолог.