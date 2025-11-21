На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США пригрозили Украине из-за мирного плана

Reuters: США пригрозили лишить Украину разведданных и оружия
Thomas Peter/Reuters

Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Украину в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ Киева от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

«Украина сталкивается с более сильным давлением со стороны США, которые требуют согласия [Киева] на рамочное мирное соглашение с Россией, достигнутое при посредничестве Вашингтона, чем в ходе предыдущих переговоров, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия», — говорится в статье.

Один из источников агентства сообщил, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы «украинские власти подписали данный документ до 27 ноября».

21 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонную конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященную мирному плану по урегулированию украинского конфликта, предложенному главой Белого дома Дональдом Трампом. Политики отметили приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности.

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.

Переговоры о мире на Украине
