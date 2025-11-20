«Сожрите друг друга». Чем грозит Зеленскому и ЕС мирный план США?

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева. Будут ли готовы в Европе и на Украине одобрить новый план и станет ли это «крахом карьеры» Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Новый мирный план по Украине, который Соединенные Штаты и Россия якобы тайно разработали совместно, по мнению западных политиков, потребует слишком больших уступок со стороны Киева, так как речь идет не только о «территориальных уступках», но и об ограничении военной мощи.

«Украинские и европейские чиновники были просто ошеломлены новым мирным планом США по Украине», — пишет издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран в Брюсселе сообщила, что Евросоюз не участвовал в разработке предлагаемого США плана . Она добавила, что этот документ будет обсуждаться на предстоящем заседании.

«Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу... Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», — сказала Каллас.

Со своей стороны, президент США Дональд Трамп якобы уже одобрил новый план , над которым с американской стороны работали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента.

Что известно о «новом плане»? По данным изданий Axios и Financial Times, новый план включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». Среди них, по данным источников, указаны:



• двукратное сокращение численности ВСУ;

• отказ Киева от ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга;

• признание Украиной утраты контроля над Донбассом;

• закрепление русского языка в статусе государственного;

• украинская православная церковь Московского патриархата получает официальный статус и защиту от преследований;

• США и другие государства признают Крым и Донбасс территориями Российской Федерации;

• запрет на размещение иностранных войск на Украине и использование иностранных дипломатических самолетов.



При этом The Telegraph пишет, что, по новому плану, Киев «уступит контроль» над Донбассом, но Москва «будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом».

Будет ли поддержка Европы?

После первых новостей о возможной разработке нового плана, многие европейские СМИ забили тревогу и назвали еще не подтвержденный официально документ «ночным кошмаром» Киева. В частности, об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Как в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа вновь столкнулись с перспективой того, что Трамп объединится с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы навязать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому мирное соглашение. Возможно, что мирный план еще будет изменен, но если этого не случится, то Великобритании и остальной Европе придется решить, готовы ли они допустить разрыв Североатлантического альянса», — говорится в материале The Telegraph.

Если допустить, что подобный план действительно существует, то Евросоюз постарается вмешаться в переговоры с США и ограничить давление на Украину, особенно на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«В Брюсселе есть беспокойство, что Вашингтон начнет продавливать позицию Киева, особенно на фоне этого коррупционного скандала с [бизнесменом Тимуром] Миндичем и другими приближенными Зеленского. Это действительно хороший момент для США, чтобы заставить Украину согласиться на неудобные для себя условия», — сказал политолог.

С точки зрения Брюсселя, предложенный план означает «полную капитуляцию Киева», считает Топорнин.

«Несмотря на то, что в СМИ публикуются какие-то части нового плана, которые не слишком приятные для Киева, я бы не сказал, что происходит что-то кардинально новое. Это всего лишь очередные разработки Дональда Трампа, коих было уже много. При этом план не отвечает и глобальным целям России, так что он требует серьезной доработки», — заявил политолог.

По его мнению, не стоит связывать появление новостей о новом мирном плане исключительно с внутренними скандалами в США и на Украине.

«Мне кажется, это самостоятельный политический ход, который прорабатывался давно и был реализован в нужный момент. Если правда, что писали западные СМИ, и впервые российской стороне план был представлен в конце октября во время поездки [главы РФПИ Кирилла] Дмитриева в Майами, то тогда еще никакого скандала коррупционного на Украине не было», — добавил Топорнин.

Безвыходно ли положение Зеленского?

Американская газета The Washington Post (WP) считает, что Зеленский оказался в очень сложном положении , учитывая, что его позиции в стране и без того ослаблены разразившимся коррупционным скандалом.

«Позиции Зеленского сильно ослаблены крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его близких соратников. Это, в сочетании с успешным продвижением российских военных, может оставить украинскому лидеру мало вариантов, поскольку официальные лица США оказывают на него все большее давление, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении войны», — говорится в статье.

При этом WP отмечает, что многим украинцам очень не понравится, если администрация согласится пойти на подобные условия, а народное недовольство может вынудить Зеленского уйти в отставку.

Положение украинского президента ухудшается еще и в связи с тем, что специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, которого называли самым верным другом Киева в Белом доме, уже в начале следующего года может покинуть администрацию.

«Уход Кита Келлога станет серьезным ударом для Украины, поскольку он был одним из самых эффективных сторонников Киева в администрации Трампа. Келлог решительно осуждал российские атаки и порой конфликтовал с Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы президента России», — пишет Reuters.

Положение Украины на этот раз «хуже некуда», потому что если все новости правдивы, значит, в этот раз Вашингтон и Москва решают ее судьбу без нее самой, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Николай Олейник.

«Впервые был капитально нарушен принцип «об Украине без Украины договариваться нельзя». И не зря все европейские эксперты встревожены, потому что в случае одобрения нового американского плана Киев превратится в полностью марионеточное государство», — сказал экс-нардеп.

Он отметил, что у Зеленского практически нет шансов отказаться от предложения США, если те начнут на него активно давить.

«Учитывая, что сейчас очень непростая ситуация на фронте и разразился этот коррупционный скандал в сфере энергетики, Зеленский оказывается просто в безвыходном положении. Сейчас мы будем наблюдать сцену «сожрите друг друга», когда политическая верхушка будет друг друга сдавать, а народ все больше негодовать», — заключил Олейник.

Спорное для всех предложение

Несмотря на то, что в Европе и США уже второй день активно обсуждают новый план мира на Украине, в Москве пока не давали никаких официальных комментариев на этот счет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Кремлю нечего сказать по поводу якобы нового плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.

«Я могу сказать то, что мы повторили уже неоднократно <...> Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже (на встрече Путина и Трампа 15 августа. — «Газета.Ru»), мы не можем, каких-либо новаций в данном случае у нас нет», — заявил Песков.

Для Москвы некоторые пункты предполагаемого нового плана выглядят такими же спорными, как и для Киева, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Вопрос с территориями остается в этом новом плане совершенно непонятным с юридической точки зрения. Кроме того, не ясно с какой стати нам предлагают какие-то условия для того, что и так по Конституции наше. Я бы не стал верить всем этим предложениям американцев, потому что они любят часто менять свою позицию», — сказал американист.

Он отметил, что главная задача Вашингтона на данном этапе — объяснить Киеву и Европе, «что они должны и чего не должны делать», а уже после этого Москва могла бы рассмотреть какие-то предложения, потому что если оружие продолжат поставлять и Украина продолжит обстреливать российские территории, то это не переговорная позиция.