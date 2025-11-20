«Сожрите друг друга». Чем грозит Зеленскому и ЕС мирный план США?

Новый мирный план по Украине, который Соединенные Штаты и Россия якобы тайно разработали совместно, по мнению западных политиков, потребует слишком больших уступок со стороны Киева, так как речь идет не только о «территориальных уступках», но и об ограничении военной мощи.
«Украинские и европейские чиновники были просто ошеломлены новым мирным планом США по Украине», — пишет издание Politico со ссылкой на неназванные источники.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран в Брюсселе сообщила, что Евросоюз не участвовал в разработке предлагаемого США плана. Она добавила, что этот документ будет обсуждаться на предстоящем заседании.
«Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу... Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы», — сказала Каллас.
Со своей стороны, президент США Дональд Трамп якобы уже одобрил новый план, над которым с американской стороны работали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента.
Будет ли поддержка Европы?
После первых новостей о возможной разработке нового плана, многие европейские СМИ забили тревогу и назвали еще не подтвержденный официально документ «ночным кошмаром» Киева. В частности, об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Как в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа вновь столкнулись с перспективой того, что Трамп объединится с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы навязать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому мирное соглашение. Возможно, что мирный план еще будет изменен, но если этого не случится, то Великобритании и остальной Европе придется решить, готовы ли они допустить разрыв Североатлантического альянса», — говорится в материале The Telegraph.
Если допустить, что подобный план действительно существует, то Евросоюз постарается вмешаться в переговоры с США и ограничить давление на Украину, особенно на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.
«В Брюсселе есть беспокойство, что Вашингтон начнет продавливать позицию Киева, особенно на фоне этого коррупционного скандала с [бизнесменом Тимуром] Миндичем и другими приближенными Зеленского. Это действительно хороший момент для США, чтобы заставить Украину согласиться на неудобные для себя условия», — сказал политолог.
С точки зрения Брюсселя, предложенный план означает «полную капитуляцию Киева», считает Топорнин.
«Несмотря на то, что в СМИ публикуются какие-то части нового плана, которые не слишком приятные для Киева, я бы не сказал, что происходит что-то кардинально новое. Это всего лишь очередные разработки Дональда Трампа, коих было уже много. При этом план не отвечает и глобальным целям России, так что он требует серьезной доработки», — заявил политолог.
По его мнению, не стоит связывать появление новостей о новом мирном плане исключительно с внутренними скандалами в США и на Украине.
«Мне кажется, это самостоятельный политический ход, который прорабатывался давно и был реализован в нужный момент. Если правда, что писали западные СМИ, и впервые российской стороне план был представлен в конце октября во время поездки [главы РФПИ Кирилла] Дмитриева в Майами, то тогда еще никакого скандала коррупционного на Украине не было», — добавил Топорнин.
Безвыходно ли положение Зеленского?
Американская газета The Washington Post (WP) считает, что Зеленский оказался в очень сложном положении, учитывая, что его позиции в стране и без того ослаблены разразившимся коррупционным скандалом.
«Позиции Зеленского сильно ослаблены крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его близких соратников. Это, в сочетании с успешным продвижением российских военных, может оставить украинскому лидеру мало вариантов, поскольку официальные лица США оказывают на него все большее давление, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении войны», — говорится в статье.
При этом WP отмечает, что многим украинцам очень не понравится, если администрация согласится пойти на подобные условия, а народное недовольство может вынудить Зеленского уйти в отставку.
Положение украинского президента ухудшается еще и в связи с тем, что специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог, которого называли самым верным другом Киева в Белом доме, уже в начале следующего года может покинуть администрацию.
«Уход Кита Келлога станет серьезным ударом для Украины, поскольку он был одним из самых эффективных сторонников Киева в администрации Трампа. Келлог решительно осуждал российские атаки и порой конфликтовал с Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы президента России», — пишет Reuters.
Положение Украины на этот раз «хуже некуда», потому что если все новости правдивы, значит, в этот раз Вашингтон и Москва решают ее судьбу без нее самой, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Николай Олейник.
«Впервые был капитально нарушен принцип «об Украине без Украины договариваться нельзя». И не зря все европейские эксперты встревожены, потому что в случае одобрения нового американского плана Киев превратится в полностью марионеточное государство», — сказал экс-нардеп.
Он отметил, что у Зеленского практически нет шансов отказаться от предложения США, если те начнут на него активно давить.
«Учитывая, что сейчас очень непростая ситуация на фронте и разразился этот коррупционный скандал в сфере энергетики, Зеленский оказывается просто в безвыходном положении. Сейчас мы будем наблюдать сцену «сожрите друг друга», когда политическая верхушка будет друг друга сдавать, а народ все больше негодовать», — заключил Олейник.
Спорное для всех предложение
Несмотря на то, что в Европе и США уже второй день активно обсуждают новый план мира на Украине, в Москве пока не давали никаких официальных комментариев на этот счет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Кремлю нечего сказать по поводу якобы нового плана по урегулированию конфликта на Украине, состоящего из 28 пунктов.
«Я могу сказать то, что мы повторили уже неоднократно <...> Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже (на встрече Путина и Трампа 15 августа. — «Газета.Ru»), мы не можем, каких-либо новаций в данном случае у нас нет», — заявил Песков.
Для Москвы некоторые пункты предполагаемого нового плана выглядят такими же спорными, как и для Киева, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
«Вопрос с территориями остается в этом новом плане совершенно непонятным с юридической точки зрения. Кроме того, не ясно с какой стати нам предлагают какие-то условия для того, что и так по Конституции наше. Я бы не стал верить всем этим предложениям американцев, потому что они любят часто менять свою позицию», — сказал американист.
Он отметил, что главная задача Вашингтона на данном этапе — объяснить Киеву и Европе, «что они должны и чего не должны делать», а уже после этого Москва могла бы рассмотреть какие-то предложения, потому что если оружие продолжат поставлять и Украина продолжит обстреливать российские территории, то это не переговорная позиция.