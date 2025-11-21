Отказ от НАТО и признание новых границ. Что Трамп требует от Украины в своем мирном плане?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа, переданного Киеву американской стороной. Документ включает требования об отказе Украины от НАТО, де-факто признании новых границ, создании буферной зоны и ограничениях для ВСУ, а также использование замороженных российских активов и проведение выборов через 100 дней после подписания соглашения.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал полный список из 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа, который, по его словам, был передан Киеву американской стороной.

Документ описывает параметры прекращения боевых действий, статус территорий, будущую модель безопасности и экономические договоренности между США, Россией и Украиной. Ранее о существовании 28-пунктного плана писали Axios и NBC, отмечая, что его разработку курирует спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф.

По данным Financial Times, украинские чиновники, ознакомившиеся с предложенным США вариантом, раскритиковали документ. В Киеве считают, что план в его текущем виде соответствует «максималистским» требованиям Москвы, включая положения об отказе от части территорий и отдельных категорий вооружений. Собеседники издания отметили, что Украина не согласится на предложенные условия без существенных правок.

Статус Украины и гарантии безопасности

В опубликованном Гончаренко документе указано, что США согласны предоставить Украине гарантии безопасности, но при условии закрепления внеблокового статуса. В Конституции Украины должен быть подтвержден отказ от вступления в НАТО . Это соответствует и более ранним сообщениям Axios о том, что администрация Трампа рассматривает «нейтральный статус» как базовый элемент будущего урегулирования.

План предусматривает юридическое подтверждение суверенитета Украины, сохранение безъядерного статуса и ограничение численности Вооруженных сил. Согласно тексту, НАТО не сможет размещать свои войска на территории Украины, при этом истребители альянса будут дислоцированы в Польше. Также предлагается создание американо-российской рабочей группы по безопасности и документальное закрепление Россией политики ненападения.

Территориальные договоренности и линия разграничения

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими . Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

На этой линии предлагается создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России. Стороны обязуются не предпринимать попыток изменить границы силой. Аналогичные формулировки ранее фигурировали в сообщениях Axios, где источники подчеркивали, что именно территориальные пункты вызывают наибольшие разногласия между Киевом и Вашингтоном.

При этом в Вашингтоне публично не подтверждали конкретные предложения, связанные с признанием территорий. Белый дом лишь заявлял, что любое решение должно быть «приемлемым для обеих сторон» и обсуждается на уровне спецпредставителей.

Экономика, восстановление и замороженные активы

Экономический блок документа предполагает создание крупного международного пакета по восстановлению Украины. В частности, упоминается использование около $100 млрд российских замороженных активов, половина прибыли от которых пойдет США. Дополнительно план предусматривает выделение Европе €100 млрд на поддержку восстановления и создание отдельного Фонда развития Украины.

Financial Times и Politico ранее писали, что вопрос использования замороженных российских активов обсуждается в ЕС и G7. В материалах FT указывалось, что в рамках западных дискуссий рассматривалась идея перенаправления доходов от замороженных резервов на помощь Украине. Однако конкретные механизмы оставались предметом переговоров.

Также в плане содержатся положения о долгосрочном экономическом сотрудничестве между США и Россией и поэтапном снятии санкций при выполнении условий соглашения, а также возможное возвращение России в формат G8.

Гуманитарные положения и ядерная безопасность

Гуманитарная часть документа включает обмен пленными «всех на всех», программы воссоединения семей и образовательные инициативы, направленные на снижение уровня взаимной враждебности.

Передовой блок касается энергетики и особо важных объектов. Предлагается перезапустить Запорожскую АЭС под надзором МАГАТЭ, разделив выработку электроэнергии между Украиной и Россией 50 на 50 . МАГАТЭ регулярно сообщало о сложной ситуации на ЗАЭС и необходимости международных гарантий безопасности станции — в последних отчетах агентства подчеркивалось, что объект нуждается в стабильном доступе к охлаждению и энергоснабжению.

План также предполагает участие США в восстановлении газовой инфраструктуры Украины.

Политические процессы

Внутриполитический блок документа предусматривает проведение выборов на Украине через 100 дней после подписания соглашения. Вводится полная амнистия всех участников конфликта — формулировка, ранее упоминавшаяся и в ряде материалов NBC, которые цитировали источники в окружении Трампа. Тогда отмечалось, что бывший президент хочет «перезапустить политическую систему» Украины в условиях послевоенного урегулирования.

За реализацию всех пунктов, согласно документу, должен отвечать «Совет мира» который будет координировать выполнение соглашения. Текст также предполагает юридически обязательный характер договора и санкции за его нарушение. Прекращение огня должно наступить сразу после подписания.