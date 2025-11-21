На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала, получила ли Россия план от США по Украине

Захарова заявила, что Россия не получала от США мирного плана по Украине
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Россия официально не получала от США никаких планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, в данный момент в СМИ «много утечек: обсуждения, пункты, планы».

«В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов. Официально российская сторона, МИД, а это установленный канал общения с США, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», — добавила Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что РФ готова к диалогу.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.

