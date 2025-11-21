На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине

Politico: Мерц занимается координацией разработки плана ЕС по Украине
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц «интенсивно» занимается координацией собственного плана Евросоюза по урегулированию на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Немецкий чиновник заявил, что канцлер Фридрих Мерц «очень интенсивно» работает над координацией европейского ответа, который позволил бы сохранить мирное предложение для Украины на правильном пути», — говорится в сообщении издания.

Утром 21 ноября газета The Wall Street Journal сообщала, что европейские лидеры приступили к подготовке своего плана по урегулированию ситуации на Украине, Брюссель намерен в ближайшие дни показать его Киеву.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Киев внес правки в мирный план США.

Переговоры о мире на Украине
