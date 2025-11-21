Кая Каллас заявила о «четком плане» ЕС по Украине на фоне предложений Трампа

Guardian: Каллас рассказала об очень четком плане ЕС по Украине

У Европы есть «четкий план» по Украине на фоне новых предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом, передает газета The Guardian, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«У ЕС есть очень четкий план из двух пунктов: во-первых, ослабить Россию; во-вторых, поддержать Украину», — сказала она.

По словам Каллас, главы МИД стран ЕС отнеслись к плану Трампа по Украине «спокойно и твердо».

«Мы уже видели это раньше, и потому что другие мирные планы не могут работать, если европейцы и украинцы с ними не согласятся», — отметила глава евродипломатии.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

21 ноября газета Politico сообщала, что канцлер Германии Фридрих Мерц «интенсивно» занимается координацией собственного плана Евросоюза по урегулированию на Украине.

