Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа

«Страна»: США могли дать Зеленскому неделю на согласование плана Трампа
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский «косвенно подтвердил», что Соединенные Штаты дали Киеву неделю на согласование пунктов мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский косвенно подтвердил, что США дали Украине неделю на согласование мирного плана (президента США Дональда. – «Газета.Ru») Трампа», — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале украинского телеканала «Общественное», на встрече с фракцией своей партии «Слуга народа» Зеленский заявил, что предстоит «трудная» неделя переговоров, однако «оснований считать, что Украину смогут дожать до сдачи национальных интересов, нет».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.

