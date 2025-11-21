В Кремле заявили, что не хотят «мегафонных» переговоров по Украине

Песков: Россия не будет вести переговоры по Украине в мегафонном режиме

Российская сторона не будет вести переговоры по вопросу урегулирования на Украине в «мегафонном» режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста об обнародованных предполагаемых положениях мирного плана США по Украине и о том, устраивает ли российскую сторону ведение диалога по «такой сложной субстанции» в режиме «мегафонной» дипломатии.

«Нет, конечно, просто мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Россия действительно хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом. Он добавил, что официально Кремль ничего не получал и предметного обсуждения положений не было. Помимо этого, Москва не участвовала в разработке плана.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.