В США раскрыли, какими методами Трамп усилит давление на Россию

Президент США Дональд Трамп после введения санкций в отношении нефтяного сектора России может усилить свое давление на Москву. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«У Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался. В их числе — отправка на Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk, введение новых вторичных санкций в отношении любых компаний, ведущих бизнес с находящимися под санкциями российскими нефтяными гигантами, или введение новых санкций против обширного так называемого теневого флота российских танкеров», — говорится в сообщении издания.

23 октября американский президент объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.