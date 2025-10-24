С разрешения конгресса. США могут начать наземную операцию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме впервые публично заявил о возможности проведения наземной военной операции против наркокартелей в Венесуэле. Заявление прозвучало на фоне масштабного наращивания военной американской группировки в Карибском бассейне. После обострения отношений с Вашингтоном президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о размещении 5 тысяч российских ракетных комплексов на ключевых позициях.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут провести наземную операцию против наркокартелей в Венесуэле. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме с участием членов кабмина.

« Следующим шагом будет суша . И мы, возможно, обратимся в сенат; мы, возможно, обратимся в конгресс и расскажем им об этом, но я не могу себе представить, что у них будут какие-то проблемы с этим», — приводит слова президента США газета The Guardian.

Одобрение конгресса США требуется для начала боевых действий с непосредственным участием американских вооруженных сил.

Глава Пентагона Пит Хегсет написал в своих соцсетях, что для тех, кто связан с наркотрафиком, «не будет ни убежища, ни прощения — лишь справедливость».

«Подобно тому, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) вела войну на нашей родине, эти картели ведут войну на нашей границе и против нашего народа», — заявил он.

Почему США хотят развязать войну в Венесуэле

Аналитики предположили, что борьба с наркотрафиком является предлогом для попытки свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Трамп назвал «наркотеррористом», пишет Guardian.

В попытке избежать военного столкновения власти Венесуэлы негласно предложили Вашингтону передать часть нефти и других природных ресурсов и допустить американские компании к их разработке в республике, однако администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты с Каракасом, писала The New York Times 10 октября.

Через пять дней газета сообщила, что Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

Мадуро заявил, что Вашингтон хочет развязать войну, чтобы установить в республике марионеточный режим .

После этого венесуэльская армия развернула тысячи российских переносных ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях, сообщил Мадуро.

«Все военные мира знают силу «Иглы-С». И Венесуэла имеет ни много ни мало целых 5000 ракет «Игла» на ключевых позициях ПВО , чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более 5000. Кто понял, тот понял», – приводит слова Мадуро телеканал VTV.

По данным портала «Военное обозрение», силы ПВО Венесуэлы располагают китайскими радиолокационными системами JYL-1 и JY-11B, а также российскими системами ПВО С-300ВМ «Антей-2500». В 2013 году Венесуэла получила два дивизионных комплекта российских систем, каждый из которых включает радиолокаторы 9C15М и 9С19М2, командный пункт, а также до шести пусковых установок, несущих по две или четыре ракеты.

Флот США у границ Венесуэлы

США с начала сентября значительно нарастили военное присутствие в Карибском бассейне и начали наносить удары по судам, которые якобы участвуют в наркотрафике из Венесуэлы.

В результате девяти ударов США погибли 37 человек. Трамп и глава Пентагона на брифинге 24 октября заявили, что все погибшие были «наркотеррористами».

В то же время Трамп опроверг сообщения о том, что вблизи воздушного пространства Венесуэлы были замечены американские стратегические бомбардировщики B-1.

По состоянию на 24 октября ВМС США направили в Карибский бассейн эсминцы USS Jason Dunham, USS Gravely и USS Sampson, крейсер USS Lake Erie, боевой корабль прибрежной зоны USS Minneapolis‑Saint Paul, десантные корабли USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale с вертолетами и подразделениями Корпуса морской пехоты США и вспомогательное судно MV Ocean Trader.

Кроме того, на базах и аэродромах США в регионе были дополнительно размещены не менее 10 тыс. военнослужащих, в том числе элитный парашютно-десантный авиационный полк 160th SOAR .

Реакция России на присутствие США возле Венесуэлы

В Москве негативно высказывались о наращивании военного присутствия США у границ Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона создают общую угрозу безопасности.

«Это абсолютно недопустимый метод ведения дел, неприкрытое давление по всем фронтам, в том числе с точки зрения политических манипуляций», — сказала дипломат на Восточном экономическом форуме.

Запад оказывает на Каракас санкционное и военно-политическое давление, потому что его не устраивают результаты выборов в стране, добавила Захарова.

«Ситуация, к сожалению, недопустимо нагнетается и создает угрозу региональной и общей безопасности», — подчеркнула представитель МИД РФ.

21 октября Госдума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы, заключенный по итогам переговоров Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве. Документ касается взаимодействия в политической и экономической областях, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, транспорт и связь, а также сотрудничество в сфере безопасности.