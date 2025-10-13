Трамп назвал условие, при котором США могут поставить Украине Tomahawk

Трамп: США могут дать Украине Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может дать Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, я поговорю с ним (с Путиным. — «Газета.Ru»). Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — уточнил глава Белого дома.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пока не определился с поставками ракет Tomahawk. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги, а Киев «работает» над поставкой ракет.

При этом президент Белоруссии считает, что до передачи Украине Tomahawk «дело не дойдет». По его мнению, у Трампа «есть определенная тактика», и он не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду было применено противоядие». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

