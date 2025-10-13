На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал условие, при котором США могут поставить Украине Tomahawk

Трамп: США могут дать Украине Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может дать Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, я поговорю с ним (с Путиным. — «Газета.Ru»). Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — уточнил глава Белого дома.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пока не определился с поставками ракет Tomahawk. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги, а Киев «работает» над поставкой ракет.

При этом президент Белоруссии считает, что до передачи Украине Tomahawk «дело не дойдет». По его мнению, у Трампа «есть определенная тактика», и он не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду было применено противоядие». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем Россия ответит на удары Tomahawk.

