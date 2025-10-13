На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил торг Трампа по поводу ракет Tomahawk

Политолог Колчин: Томагавками Трамп пытается усилить свою переговорную позицию
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа поставить дальнобойные ракеты Tomahawk Украине. По мнению эксперта, американский лидер стремится использовать все доступные ему инструменты для укрепления своих переговорных позиций.

«В целом, конечно, Вашингтон играет очень тонкую игру, связанную с тем, что несколько непоследовательная внешняя политика Трампа создает многие риски. И громкость действий США на мировой арене просто необходима, для того чтобы как-то придавать смысл всему происходящему», — сказал Колчин.

Россия же находится в более выгодной позиции, поскольку ей не нужно ничего доказывать. Президент Владимир Путин уверенно и последовательно продвигает интересы страны, добавил политолог.

До этого президент США допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам Трампа, он может поговорить с Путиным на эту тему. Глава Белого дома в тот же день выразил уверенность в том, что российский лидер урегулирует украинский кризис. По его мнению, президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось разрешить ситуацию.

Ранее Медведев ответил на угрозы Трампа России мемом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами