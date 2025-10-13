Политолог объяснил торг Трампа по поводу ракет Tomahawk

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа поставить дальнобойные ракеты Tomahawk Украине. По мнению эксперта, американский лидер стремится использовать все доступные ему инструменты для укрепления своих переговорных позиций.

«В целом, конечно, Вашингтон играет очень тонкую игру, связанную с тем, что несколько непоследовательная внешняя политика Трампа создает многие риски. И громкость действий США на мировой арене просто необходима, для того чтобы как-то придавать смысл всему происходящему», — сказал Колчин.

Россия же находится в более выгодной позиции, поскольку ей не нужно ничего доказывать. Президент Владимир Путин уверенно и последовательно продвигает интересы страны, добавил политолог.

До этого президент США допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам Трампа, он может поговорить с Путиным на эту тему. Глава Белого дома в тот же день выразил уверенность в том, что российский лидер урегулирует украинский кризис. По его мнению, президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось разрешить ситуацию.

Ранее Медведев ответил на угрозы Трампа России мемом.