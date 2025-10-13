В России рассказали, почему украинская делегация в США не получит Tomahawk

Визит украинской делегации в Вашингтон связан с желанием американцев дать прямые указания Киеву «глаза в глаза». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Для Соединенных Штатов Киев не является равноправной страной для переговоров, они всегда рассматривали украинцев как своих марионеток. То есть, украинская делегация поехала в Вашингтон не советоваться, а получать указания. Видимо, это такие указания, которые было затруднительно давать на расстоянии и потребовали присутствия», — сказал политик.

Визит украинской делегации в Вашингтон на фоне заявлений президента Дональда Трампа о передаче Tomahawk будет связан и с этой темой, но скорее всего Киев не получит оружие и тому есть две причины, заявил Климов.

«Управлять Tomahawk никто, кроме американцев, реально не может. То есть, запуск такого оружия не сможет производиться без американского присутствия. Это был первый момент. Второй важный момент заключается в том, что, пока Tomahawk находится в полете, нельзя определить, несет ли он обычный боеприпас или же ядерное оружие. Это создает дополнительную напряженность, которую понимают в Штатах», — пояснил Климов.

По его мнению, в окружении Трампа должны быть профессионалы, которые понимают, что «игра на публику должна оставаться игрой, а реальность отличается от игры».

«Трамп считает себя великим специалистом по проведению разного рода сделок, это его стихия и он привык идти на всякие хитрости. Нагнетать, повышать ставки, выдавать желаемое за действительное — этими методами Трамп пользовался раньше, и, видимо, считает, что может пользоваться и сейчас в переговорах с Россией. Однако разница в цене вопроса. Когда он был бизнесменом, то от невыгодной сделки мог просто потерять капитал; сейчас же любое недоразумение может привести к Третьей мировой войне», — заключил Климов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация во главе с премьер-министром страны Юлией Свириденко направляется в Вашингтон. Также в ее состав входит министр обороны Рустем Умеров. В повестке дня стоят три основных направления: оборона, в частности укрепление ПВО и «ударных возможностей», энергетика и санкции.

