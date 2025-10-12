Зеленский ждет решение Трампа по Tomahawk

Зеленский: Трамп пока не принял решение по поставкам Киеву ракет Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что его американский коллега Дональд Трамп пока не определился с поставками Киеву ракет Tomahawk.

Украинский лидер сообщил, что ждет решения лидера США, а Киев «работает» над поставкой ракет.

«Мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим», — сказал президент Украины.

До этого Зеленский второй раз за два дня созвонился с Трампом. Украинский лидер назвал их разговор «очень продуктивным». Президенты обсуждали темы, о которых договорились накануне, в том числе защиту Украины, усиление ее сил ПВО (противовоздушной обороны), «дальнобойность» и энергетику.

Накануне политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией. СМИ утверждали, что президенты говорили и о возможности получения Киевом ракет Tomahawk.

