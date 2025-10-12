Зеленский второй раз за два дня созвонился с Трампом

Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что второй раз за два дня созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Украинский лидер назвал их разговор «очень продуктивным». Президенты обсуждали темы, о которых договорились накануне.

«Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО (противовоздушной обороны), и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике», — перечислил Зеленский.

Он отметил, что Трамп хорошо осведомлен обо всем происходящем. Главы государств договорились продолжить контакты.

11 октября политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией. СМИ утверждали, что президенты говорили и о возможности получения Киевом ракет Tomahawk.

