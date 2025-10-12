На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский второй раз за два дня созвонился с Трампом

Зеленский провел второй за два дня телефонный разговор с Трампом
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что второй раз за два дня созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Украинский лидер назвал их разговор «очень продуктивным». Президенты обсуждали темы, о которых договорились накануне.

«Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО (противовоздушной обороны), и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике», — перечислил Зеленский.

Он отметил, что Трамп хорошо осведомлен обо всем происходящем. Главы государств договорились продолжить контакты.

11 октября политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией. СМИ утверждали, что президенты говорили и о возможности получения Киевом ракет Tomahawk.

Ранее Мелания Трамп получила письмо от Путина.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами