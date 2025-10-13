Песков оценил слова Трампа о возможной беседе с Путиным по поводу Tomahawk

Песков заявил об отсутствии четких договоренностей о беседе Путина и Трампа

Четкие договоренности об организации беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой они могли бы обсудить поставки ракет Tomahawk на Украину, в настоящее время отсутствуют. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома говорил лишь о возможности проведения такого разговора.

«Четких договоренностей нет. Как только появятся, разговор состоится», — сказал Песков.

12 октября американский лидер сообщил, что может обсудить с Путиным вопрос возможных поставок Tomahawk на Украину. В то же время он предупредил, что Вашингтон может передать Киеву ракеты, если украинский конфликт не будет урегулирован.

6 октября президент США рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. Но, по словам хозяина Белого дома, сначала он хочет выяснить, куда Киеву будет направлять эти ракеты.

До этого Путин отметил, что появление Tomahawk в зоне конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали Tomahawk оружием вчерашнего дня.